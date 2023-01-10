Bedelli askerlik şartları neler, kimler faydalanabilir? Bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı? MSB ASAL duyurular
Bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, yeni yılın gelmesiyle birlikte askerlik yerleri hakkında açıklamayı beklemeye başladı. Bu süreçte en çok merak edilenlerden birisi de, bedelli askerliğin çıkmama ihtimalinin olup olmadığı... MSB ASAL tarafından yönetilen süreçte bedelli askerlikten kimlerin faydalanabileceği açıklandı. Peki, bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı? Bedelli askerlik şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte cevaplar...
Bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı? 2022 yılında bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, 2023 yılı içerisinde silahaltına alınacak. Askerlik görevini tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar, bu süreçte bedelli askerliğin çıkmama ihtimalinin olup olmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında MSB detayları açıkladı. Peki, bedelli askerlik çıkmama ihtimali var mı? Bedelli askerlik şartları neler, kimler faydalanabilir? Ayrıntılar haberimizde...
BEDELLİ ASKERLİK KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB ASAL takvimine göre, 2022 yılı içinde bedelli askerliğe başvuru yapanlar için kura çekimi 2023 Ocak ayında gerçekleştirilecek. Ocak ayının son haftasında bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanacak. Vatandaşlar, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
* Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.
* Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.
* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? Ünlü müzisyen sevenlerini yasa boğdu! Son dakika haberi
- BUGÜN okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? 10 Ocak 2023 Salı Kar tatili olan iller LİSTESİ...
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI
- YALI ÇAPKINI fragmanı ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 17. bölüm ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını Sultan Ferit'in neyi oluyor?
- Ömer dizisi konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi NE ZAMAN? İşte oyuncu kadrosu
- Gareth Bale kimdir, kaç yaşında? Futbolu bıraktı mı, Neden bıraktı? Sakatlandı mı? Bale hangi takımda?
- OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2023 | Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü ne kadar, zam gelecek mi? Güncel fiyat listesi
- ALANYASPOR-TS MAÇ SONUCU | Alanyaspor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? MAÇ özeti
- Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?
- Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...
- Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 9 Ocak 2023 Kabine kararları...
- SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var?