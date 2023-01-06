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Türk rapçiden genç rapçilere jest

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Türk rapçiden genç rapçilere jest

Rap müzik dünyasının nabzını tutan platform Türkçe Rap’ten genç müzisyenlere destek. Emir Gülcan’ın kurduğu Türkçe Rap platformu genç rap’çilerin Reels videolarına yer verecek.

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