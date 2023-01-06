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Ebru İnanır: Bedenine saygı duyan kendine vakit ayırmalı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Ebru İnanır: Bedenine saygı duyan kendine vakit ayırmalı

Ankara’da kendi adını taşıyan güzellik merkeziyle tanınan, sosyal medyada da alanının en popüler isimlerinden biri olan güzellik uzmanı Ebru İnanır, “Bedenine saygı duyan herkes kendine vakit ayırmalı. Kişisel bakım lüks değil, ihtiyaç” diyor.

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