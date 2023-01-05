Soğuğu geldi lapa lapa kar yağacak ❄️ Kafkaslar üzerinden giriş yapıyor | Bu gece başlıyor | Meteoroloji 5 günlük hava durum raporunu yayınlandı
Kafkaslar üzerinden soğuk ve yağışlı hava gelirken bazı illere lapa lapa kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısında soğuk hava ve kar yağışına dikkat çekildi. Bugün gece saatlerinde bazı illerde havaların soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği ifade edildi.
Yeni yılın ilk günlerinde Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Kafkaslar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası birçok ili etkisi altına alacak. Meteoroloji sıcaklıkların eksi derecelere düşeceğini belirtildi.
Kafkaslar üzerinden yurda inen soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması bekleniyor.
RADARA YANSIDI KAFKASLARDAN GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden Doğu Karadeniz'de soğukların etkili olacağı belirtildi. Bu bölgelerde yağışların yüksek kesimlerde sulu kar ve kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi.
Kafkaslar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ise radar görüntülerine yansıdı.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Sıcak havaların yerini soğuklara bırakırken, bazı illerde kar yağışı başladı.
Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahmininde Doğu Karadeniz'de bugün akşam saatlerinde yüksek kesimlere kar yağacağı görüldü.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİ
Ülke genelinde soğuk hava etkili olsa da, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında ölçülüyor. Yeni yılın da gelmesiyle birlikte vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını açıkladı.
Şen, şunları kaydetti:
"Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.
İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.
"Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da Kar Yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra."
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
8 OCAK PAZAR
9 OCAK PAZARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 14°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
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