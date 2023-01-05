05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Seda Balkarlı sektördeki 12’nci yılını Doğuş ile kutladı

Seda Balkarlı sektördeki 12’nci yılını Doğuş ile kutladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Seda Balkarlı sektördeki 12’nci yılını Doğuş ile kutladı

Ödüllü iş kadını Seda Balkarlı’nın Kahramanmaraş’ta kurduğu Balkarlı Güzellik Merkezi, 12’nci yıldönümünü özel bir etkinlikle kutladı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’un da katıldığı etkinlik, ünlü sanatçı Doğuş’un şarkılarıyla renklendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA