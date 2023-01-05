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Engin Yoğurtçu: Sobada kömür yakarken bunlara dikkat edin!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Engin Yoğurtçu: Sobada kömür yakarken bunlara dikkat edin!

2023 yılına girmemize rağmen beklenen kar yağışı henüz başlamadı. Ancak ülke genelinde soğuk hava ve sis yoğunluğu etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yakında yeni bir soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapacağını açıklarken, soba zehirlenmelerine karşı da halkı uyarıyor. Soba yakarken dikkat edilmesi gerekenleri odun-kömür tedarikçisi Pele Ticaret’in genç yöneticisi Engin Yoğurtçu anlattı.

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