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Atawich'ten orijinal kare pizza atılımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Atawich’ten orijinal kare pizza atılımı

Orta Doğu’nun en hızlı büyüyen fast food zinciri Atawich’ten kare pizza atılımı! Yeme içme sektörünün yenilikçi markası, bu kez de orijinal kare pizzaları müşterilerinin beğenisine sundu.

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