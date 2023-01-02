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Özlem Altınsoy, "Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi"ni tamamladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Özlem Altınsoy, Kadın Girişimcileri Destekleme Projesini tamamladı

Geçtiğimiz aylarda “Özlem Altınsoy Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi” isimli sosyal sorumluluk projesini duyuran Özlem Altınsoy, instagramdan yaptığı açıklamada; projeyi başarıyla tamamladıklarını duyurdu.

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