Son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar: Milli Piyango 2023 yılbaşı 400 ve 800 TL kazanan numaralar hangileri?

Son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12.30'da başladı. Yılbaşına özel gerçekleştirilen 200 milyon TL büyük ikramiye ödüllü çekilişte gözler kazandıran numaralara çevrildi. Bu kapsamda son 2 ve son 3 rakama göre ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı 400 ve 800 TL kazanan numaralar hangileri? İşte son 2 ve 3 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar...

SON 2 RAKAMINA GÖRE 400 TL KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde son 2 rakamına göre 400 TL kazanan numaralar henüz açıklanmadı.

SON 3 RAKAMINA GÖRE 800 TL KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde son 3 rakamına göre 800 TL kazanan numaralar henüz belli olmadı. Kazanan numaralar açıklandığında bu sayfada olacak.