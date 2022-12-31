Oktay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Oktay Kaynarca nereli, kaç yaşında?

Oktay Kaynarca kimdir? sorusu izleyciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam yayınlanacak olan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isim yarışacak. Bu isimler arasında yıllardır ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'da var. Peki, Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Konuğu Oktay Kaynarca'nın hayatı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık 2022 akşamı saat 20:00'da ekranlara gelecek.