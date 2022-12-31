Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri?
Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde 50 bin TL ikramiye kazanan numaralar merak ediliyor. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi için bilet satın alan vatandaşlar, hangi numaralara hangi ikramiyenin çıktığını araştırıyor. Peki, 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar listesi sorgulama ekranı...
Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi bugün tamamlanacak. Çekiliş takvimine göre, 6'ncı kategoride 50 bin TL ikramiye çekilişi yapılacak. Büyük umutlarla bilet alan vatandaşlar, sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar...
MİLLİ PİYANGO 50.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
6. kategori çekilişinde 50 bin TL kazanan numaralar saat 18.00'den sonra belli olacak. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar ahaber.com.tr'de olacak.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
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