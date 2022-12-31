Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste

Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılbaşı özel çekilişi için heyecan içinde olan vatandaşlar, hangi numaralara hangi ikramiyenin çıktığını merak ediyor. Bu kapsamda 7. kategoride dağıtılacak 20 bin TL ikramiyeye hangi numaraların çıktığı araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste...

MİLLİ PİYANGO 20.000 TL KAZANAN NUMARALAR

7. kategori çekilişinde 20 bin TL kazanan numaralar 15.30 - 17.15 saatleri arasında belirlenecek. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar ahaber.com.tr'de olacak.