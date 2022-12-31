31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste

Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022
ABONE OL
Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste

200 milyon TL büyük ikraminin belirleneceği yılbaşı özel çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde 7. kategoride 20 bin TL ikramiye verilecek. Söz konusu ikramiyeye hangi numaraların çıktığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste...

Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılbaşı özel çekilişi için heyecan içinde olan vatandaşlar, hangi numaralara hangi ikramiyenin çıktığını merak ediyor. Bu kapsamda 7. kategoride dağıtılacak 20 bin TL ikramiyeye hangi numaraların çıktığı araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 bin TL çıkan numaralar tam liste...

MİLLİ PİYANGO 20.000 TL KAZANAN NUMARALAR

7. kategori çekilişinde 20 bin TL kazanan numaralar 15.30 - 17.15 saatleri arasında belirlenecek. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar ahaber.com.tr'de olacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi nereden izlenir? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango 10.000 TL kazanan numaralar MİLLİ PİYANGO 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş saatleri MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SAATLERİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA