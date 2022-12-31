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Milli Piyango 20 milyon TL KAZANAN NUMARALAR listesi: MP 2023 yılbaşı çekilişi 20.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Milli Piyango 20 milyon TL KAZANAN NUMARALAR listesi: MP 2023 yılbaşı çekilişi 20.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 20.000.000 TL kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. 2023 MP yılbaşı özel çekilişi için büyük umutlarla bilet satın alan vatandaşlar, biletlerindeki numaralara ikramiye çıkıp çıkmadığı konusunda araştırmalara başladı. Peki, MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 milyon TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 20.000.000 TL kazanan numaralar listesi...

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde 20 milyon TL kazanan numaralar merak ediliyor. 2. kategoride yer alan 20.000.000 TL ikramiyesinde çekilişi 18.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacak. Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, 20 milyon lira kazanan numaralar listesini araştırmaya başladı. Peki, MP 2023 yılbaşı çekilişi 20 milyon bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 20.000.000 TL kazanan numaralar listesi...

MİLLİ PİYANGO 2 MİLYON TL ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

2. kategori çekilişinde 20 milyon TL kazanan numaralar 18.00 - 19.00 saatleri arasında belirlenecek. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz 20.000.000 TL kazanan numaralar bu sayfada olacak.

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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
1 ₺200.000.000 ₺200.000.000*
2 ₺20.000.000 ₺40.000.000
10 ₺2.000.000 ₺20.000.000
20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
30 ₺500.000 ₺15.000.000
100 ₺50.000 ₺5.000.000
240 ₺20.000 ₺4.800.000
300 ₺10.000 ₺3.000.000
1.100 ₺5.000 ₺5.500.000
10.000 ₺3.000 ₺30.000.000
60.000 ₺2.000 ₺120.000.000
300.000 ₺800 ₺240.000.000
700.000 ₺400 ₺280.000.000
2.000.000 ₺200 ₺400.000.000
63 Tes. İkr. ** ₺200.000 ₺12.600.000
3.071.866 - ₺1,395,900,000

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

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