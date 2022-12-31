Milli Piyango 2 milyon TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Yılbaşı MP çekilişi 2.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
2023 yılbaşı Milli Piyango özel çekilişi başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu çekilişte 2 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak ediliyor. Büyük umutlarla bilet satın alan vatandaşlar, Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2023 Yılbaşı MP çekilişi 2 milyon bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar...
Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi başladı. 2 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığını merak eden vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Piyango 2023 çekilişinde 2 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığı konusunda detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Milli Piyango 2 milyon TL çıkan numaralar hangileri? İşte 2023 MP yılbaşı çekilişi 2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar...
MİLLİ PİYANGO 2 MİLYON TL ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
3. kategori çekilişinde 2 milyon TL kazanan numaralar 18.00 - 19.00 saatleri arasında belirlenecek. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz 1.000.000 TL kazanan numaralar bu sayfada olacak.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:
|İkramiye Adedi
|İkramiye miktarı (TL)
|İkramiye tutarı (TL)
|1
|₺200.000.000
|₺200.000.000*
|2
|₺20.000.000
|₺40.000.000
|10
|₺2.000.000
|₺20.000.000
|20
|₺1.000.000
|₺20.000.000
|30
|₺500.000
|₺15.000.000
|100
|₺50.000
|₺5.000.000
|240
|₺20.000
|₺4.800.000
|300
|₺10.000
|₺3.000.000
|1.100
|₺5.000
|₺5.500.000
|10.000
|₺3.000
|₺30.000.000
|60.000
|₺2.000
|₺120.000.000
|300.000
|₺800
|₺240.000.000
|700.000
|₺400
|₺280.000.000
|2.000.000
|₺200
|₺400.000.000
|63 Tes. İkr. **
|₺200.000
|₺12.600.000
|3.071.866
|-
|₺1,395,900,000
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.
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