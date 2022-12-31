Hülya Avşar kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı gecesi konuğu Hülya Avşar aslen nereli, kaç yaşında?

Hülya Avşar kimdir? sorusu izleyciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam yayınlanacak olan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isim yarışacak. Bu isimler arasında yıllardır ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu Hülya Avşar'da yer alıyor. Peki, Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Konuğu Hülya Avşar hakkında merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM SAAT KAÇTA?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık 2022 akşamı saat 20:00'da ekranlara gelecek.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak..