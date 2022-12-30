Son dakika: Ankara’da silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ağır yaralandı

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı.

Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.