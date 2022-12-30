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Son dakika: Ankara'da silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Son dakika: Ankara’da silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ağır yaralandı

Son dakika haberleri... Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUN BAŞINA ATEŞ İSABET ETTİ

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı.

Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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