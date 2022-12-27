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Tunahan Turhan kimdir? Nerelidir? Hakkında merak edilenler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Tunahan Turhan kimdir? Nerelidir? Hakkında merak edilenler

11.05.1998 yılında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde doğmuştur. 2019 yılında sektörde yerini alan Tunahan Turhan, “Mantra” adını verdiği ilk parçasını 2022 yılında sevenleri ile buluşturan Tunahan TURHAN sektöre yön vermeye ve binlerce dinleyici kitlesi kazanmaya devam ediyor.

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