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Bağdat Cadesi'ndeki kazada bir kişinin ölümüne neden olan Avukat savunmasıyla şoke etti! İşte olay sözler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Bağdat Cadesi’ndeki kazada bir kişinin ölümüne neden olan Avukat savunmasıyla şoke etti! İşte olay sözler

İstanbul Bağdat Caddesi'nde yaptığı kaza ile Yusuf Aktaş'ın ölümüne neden olan sürücü avukat çıktı. Avukat Alp Endersoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Avukat Alp Endersoy, "Araç arkadaşıma aitti. Bana baskı yaptı. ‘Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler’ dedi." ifadesiyle şoke etti.

Bağdat Caddesi'nde dün sabah meydana gelen olayda, 34 ZE 0446 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park eden Yusuf Aktaş, aracından inip yolun karşısına geçti.

Aracına dönerken caddeden hızla gelen otomobilin çarpması ile yola savruldu. Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra, hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf Aktaş'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay sonrasında kaçan şüphelinin avukat Alp Endersoy olduğu tespit edildi. Avukat Alp Endersoy polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Alp Endersoy 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OLAY YERİNE GERİ DÖNME SENİ VE BENİ ÖLDÜRÜRLER"

Şüpheli avukat Alp Endersoy hakimlikteki ifadesinde, "Ben avukatım. Sorumlu olduğum müvekkillerim var. Dolayısıyla bunlar mağdur olacaktır. Bu olay kendi aracımla meydana gelen bir olay değildir. Olay günü tanıştığımız arkadaşıma ait araçtır. Bana baskı yaptı. 'Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler' dedi. Ben de bu yüzden olay yerine dönmedim. İkametime gittim. Ev ve ofis adresim bellidir. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.

"OLAY YERİNDE DURMA HUSUMETLİMİZ VAR"

Hakimlikte söz verilen Alp Endersoy'un avukatı, "Müvekkil olay yerinden çok hızlı geçmemiştir. Hava Durumu yağışlıdır. Müvekkil sol tarafa geçtiği esnada, yaya birden yola hızlı bir şekilde atlamıştır." dedi.

Alp Endersoy'un avukatı, "Araç müvekkilin adına kayıtlı olmadığı için aracın sahibi müvekkile olay yerinde durma husumetlimiz var demiştir. Arabada bulunan Emine isimli kişi müvekkilime baskıda bulunmuştur. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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