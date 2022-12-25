Sabah uyanınca her yer bembeyaz olacak ⛄ Lapa lapa kar yağacak ❄ ABD'deki soğuklar Türkiye'ye doğru akacak | Meteoroloji uyardı
Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bu hafta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunurken, sıcaklıkların eski derecelere düşeceği belirtildi. Uzmanlar ABD'yi etkisi altına alan ve eksi 53 dereceyi bulan dondurucu soğukların Türkiye'ye doğru akacağını belirtti. Ayrıca vatandaşların merak ettiği İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna da yanıt verdiler.
Aralık ayının son günlerini yaşarken, yurda Karadeniz üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgası yeni haftada etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. Birçok ilde kar ve tipi ile birlikte dondurucu soğuklar görülecek. İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı? İşte merak edilen hava durumu raporu.
TÜRKİYE'YE GERÇEK MANADA KIŞ'A GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Türkiye'ye gerçek kışın geleceğini belirtti. Ökten, "Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Aralık aylarının Avrupa ve Abd için çok soğuk geçeceğini söylemiştik. Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Stratosferik darbe de başlıyor. Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak..." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Ökten, "Çok az kaldı İstanbul. Kıştan ümidim yok diyenlere şaşırıyorum. İstanbul'a 2012'de ilk Kar 14 Ocak'ta yağdı. 6 tane örtülük kar geldi. 2012 Kışından memnun olmayan yoktur sanırım. 2004'te ilk kar 8 Ocak'ta geldi. Bugün 24 Aralık ve veriler çok iyi geliyor. Az daha sabır..." dedi.
ABD'DEKİ SOĞUKLAR TÜRKİYE'YE DOĞRU AKACAK
Amerika Birleşik Devletleri'nde, soğuk hava ve kar fırtınaları sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi.1,7 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Uzmanlar eksi 53 dereceyi bulan dondurucu soğukların 200 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceğini belirtiyor. Kerem Ökten ise, "ABD kar altında. Sert bir Aralık ayı yaşadılar. Ocak ayını ise daha ılıman geçirecekler. Soğuklar artık Türkiye'ye akmaya başlayacak..." diye paylaşım yaptı.
SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUKLAR
Ökten ayrıca "Sibirya sistemleri güçlenerek gelir. İzlanda sistemleri zayıflayarak gelir. Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz soğuklar Sibirya kökenli. Dolayısıyla her gün güncellemelerde daha da güçlenen soğuklar göreceğiz. Efsanevi bir sistem gelebilir..." dedi.
İSTANBUL'A ÇARŞAMBA UYARISI
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit ise "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok. Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz. İç bölgelerde kar yağması için -1 , -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz. Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha aralık ve ocak ayımız var. Beklemekte fayda var" diye konuştu.
UYARILAR
KUVVETLİ KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
25 ARALIK PAZAR
26 ARALIK PAZARTESİ
27 ARALIK SALI
28 ARALIK ÇARŞAMBA
29 ARALIK PERŞEMBE
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, doğusu kesimleri ile sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Manisa çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya ile zamanla Afyonkarahisar çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde itibaren kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli, akşam saatlerinde itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile zamanla Orta Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
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