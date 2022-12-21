21 Aralık 2022, Çarşamba
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Meteoroloji yeni hava durum raporunu paylaştı ❄️ İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı | Dikkat! Akşam saatlerinde başlayacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Meteoroloji yeni hava durum raporunu paylaştı ❄️ İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı | Dikkat! Akşam saatlerinde başlayacak

Karadeniz'den yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkili oluyor. Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava durumu raporunu açıkladı. İstanbul dahil birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini de belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar ve sağanak yağış için peş peşe uyarılar geliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bazı illerimizde etkili olurken, hava sıcaklıkları 0'ın altına indi.

Yoğun kar yağışının olduğu bazı illerde ise eğitime ara verildi.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KAR KALINLIĞI ÜÇ METREYİ BULDU

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışması yapan karla mücadele ekipleri, Şemdinli Tekelli Fidan bölgesinde de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl özel idaresi yetkilileri, kar yağışı ile birlikte ekiplerin özverili çalışması sonucu köy ve mezra yollarının açıldığını belirterek, üs bölgelerinde ise son yağışlarla birlikte geçit vermeyen yolları zor şartlar altında yeniden ulaşıma açtıklarını belirttiler.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı.

Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

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