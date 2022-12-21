Meteoroloji yeni hava durum raporunu paylaştı ❄️ İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı | Dikkat! Akşam saatlerinde başlayacak
Karadeniz'den yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkili oluyor. Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava durumu raporunu açıkladı. İstanbul dahil birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini de belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar ve sağanak yağış için peş peşe uyarılar geliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bazı illerimizde etkili olurken, hava sıcaklıkları 0'ın altına indi.
Yoğun kar yağışının olduğu bazı illerde ise eğitime ara verildi.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KAR KALINLIĞI ÜÇ METREYİ BULDU
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor.
Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışması yapan karla mücadele ekipleri, Şemdinli Tekelli Fidan bölgesinde de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İl özel idaresi yetkilileri, kar yağışı ile birlikte ekiplerin özverili çalışması sonucu köy ve mezra yollarının açıldığını belirterek, üs bölgelerinde ise son yağışlarla birlikte geçit vermeyen yolları zor şartlar altında yeniden ulaşıma açtıklarını belirttiler.
5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı.
Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
Adana
Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA
- Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...
- 21 Aralık en uzun gece mi? 2022 En uzun gece kaç saat? Kış gündönümü nedir?
- TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...
- 2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?
- Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak? Tarih belli oldu mu?
- Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi?
- 1613 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
- MTV indirimi son dakika! Araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi marka araba fiyatlarında düşüş olacak? MTV hesaplama...
- ZTK son 16 kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekim tarihi açıklandı mı?
- 2022 TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? Ziraat Bankası, Halkbank, TOKİ KURA PARA İADESİ!
- Masterchef 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?