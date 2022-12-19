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Yılın Düğün Organizasyonu ödülünü Vera Palas Resort Hotel aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Yılın Düğün Organizasyonu ödülünü Vera Palas Resort Hotel aldı

Aslan Medya Yapım organizatörlüğünde Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödülleri töreni düzenlendi. DoubleTree by Hilton Topkapı’da gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Şener Tayyar Işıksaçan gerçekleştirdi. Vera Palas Resort Hotel de ‘Yılın En Başarılı Otel ve Düğün Organizasyonu Firması’ ödülünü aldı.

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