İstanbul’a kar ne zaman yağacak, yılbaşında yağar mı? Hangi illere kar yağacak?

Aralık ayının sonuna yaklışmasıyla birlikte kara kış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? sorusu havaların aniden soğumasıyla birlikte gündeme getirildi. İstanbul'da bugün Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına uyarıları yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında yağar mı? Hangi illerde kar yağacak? İşte, İstanbul için hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul için henüz kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Çoğu uzman isim ise karlı hava için Ocak ve Şubat aylarını işaret ediyor. Meteoroloji'nin uzun vadeli beklentileri şöyle;

Pazartesi ve salı günü Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.