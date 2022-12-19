İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında yağar mı? Hangi illere kar yağacak?
Geçtiğimiz günler adeta bahar havası yaşayan İstanbullular, bugün itibarıyla düşen hava sıcaklıklarının ardından İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? sorusunu gündeme taşıdı. Konuya ilişkin açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamada hava sıcaklıklarının daha da düşeceği belirtildi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağacak? İşte, detaylar...
Aralık ayının sonuna yaklışmasıyla birlikte kara kış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? sorusu havaların aniden soğumasıyla birlikte gündeme getirildi. İstanbul'da bugün Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına uyarıları yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında yağar mı? Hangi illerde kar yağacak? İşte, İstanbul için hava durumu tahminleri...
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul için henüz kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Çoğu uzman isim ise karlı hava için Ocak ve Şubat aylarını işaret ediyor. Meteoroloji'nin uzun vadeli beklentileri şöyle;
Pazartesi ve salı günü Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Günün en yüksek sıcaklık değerleri, önümüzdeki hafta Ankara'da 3, İzmir'de 12, Antalya'da 18, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 8, İstanbul'da 11 dereceye kadar düşecek.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.
Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.
VALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI
Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.
Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.
Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya açıklamasının devamında şunları söyledi:
"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
BAZI İLLERDE GÜNÜN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14
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