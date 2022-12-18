HAC KURALARI ne zaman? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2023 Hac fiyatları ne kadar? HAC ibadeti ne zaman yapılır?
Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İslam dinin beş temel esaslarından biri olan Hac ibadeti için hacı adayları kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Arama motorlarında " Hac kurası ne zaman?", "Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
2023 Hac kuralarının ne zaman yapılacağı sık sık gündemdeki yerini alıyor. Müslümanlar için hacca girmek ve kutsal toprakları yaşarken bir kez olsun görebilmek çok kıymetli ve değerli. Detaylar netleşirken bir yandan da gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki 2023 Hac kuraları açıklandı mı? 2023 Hac kura takvimi ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK
2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Hac kurasının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.
HAC KİMLERE FARZDIR?
İslam'ın beş esasından birisi de hac'dır. Hicretin 9'uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.
2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
İslamiyet'te kutsal kabul edilen Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edildiği ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac ibadeti Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği için oranın resmi para birimi olan Riyal cinsinden fiyatlar belirleniyor. Her yıl hac fiyatları, kişi başı ortalama 20 Bin Riyal ile 40 Bin Riyal arasında değişiklik gösteriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de Pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurmuştu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıktı. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.
Oda türüne göre oda fiyatları:
2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası
HAC İBADETİ NE ZAMAN YAPILIR?
Hac ibadeti hicri takvime göre yapılan bir ibadettir. Hac zamanı kullandığımız miladi takvime göre her yıl değişse de hicri takvimde hep aynı zamandadır. Hicri takvime göre Zilhicce ayının ilk on günü hac ayı olarak kabul edilmektedir. Zilhicce ayının 9. gününün öğleden sonrası ile 10. Günün günü ağarmadan yapılan Arafat vakfesi ile hac kabul olmaktadır.
Kullanılan takvim miladi hacca gitme zamanı hicri takvimle belli olmaktadır. Miladi takvim ile hicri takvim arasında on bir günlük fark olduğu için miladi takvimde hac zamanı her yıl değişmektedir. Hicri takvime göre 12. Ay olan Zilhicce ayının ilk on gününde hac yapılmaktadır. Hac zamanı İslam dünyasında Kurban Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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