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Güneş kar topluyor sözüne hazırlanın ❄ İstanbul'a kar uyarısı geldi! Soğuk hava Trakya'dan giriş yapıyor | 20 derece birden düşecek | Meteoroloji uyardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2022
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Güneş kar topluyor sözüne hazırlanın ❄ İstanbul’a kar uyarısı geldi! Soğuk hava Trakya’dan giriş yapıyor | 20 derece birden düşecek | Meteoroloji uyardı

Ocak ayının gelmesine sayılı günler kalırken Trakya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi özellikle de Marmara bölgesini etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaşırken, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Uzmanlar bugünden itibaren Marmara bölgesinde sıcaklıkların 20 derece kadar düşeceğini belirtirken, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdiler.

Geçtiğimiz günlerde yurdu etkisi altına alan soğuk va dün yerini güneşli bir güne bırakırken, bugünden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Trakya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava Marmara ve İstanbul'u etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 20 derece kadar düşeceği belirtirken vatandaşlara kalın giyinmeleri konusunda Meteoroloji uzmanlarından uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaşırken hafta sonu plan yapan vatandaşları uyardı. Yağışların cumartesi gününe kadar süreceği ancak pazar günü tekrar başlayacağı belirtildi. Yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı haritada yer aldı. Meteoroloji uzmanları ise dünyanın birçok noktasında kış mevsiminin etkili olacağı ve Türkiye'yi de çetin bir kışın beklediğini belirtti.

SICAKLIK 20 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden İstanbul'a kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu. Ökten "Türkiye'de İlkbahar değerlerinde olan sıcaklıklar pazar günü öğleden sonra Trakya'dan itibaren hızla düşmeye başlayacak ve Pazartesi gününe kadar sıcaklık 20 derece birden düşmüş olacak. Ani sıcaklık değişimi hastalık riskini beraberinde getiriyor.

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ ÇOK SOĞUK OLACAK

İstanbul'da yarın öğleden sonra hava hızla soğumaya başlayacak. Sabah evden çıkacaklar ince kıyafetle çıkmamalı. Pazartesi ise çok soğuk. Salı günü de soğuk. Kar için sinoptik desen oluşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar.

O İLLERE KAR BEKLENİYOR

Konya ve Karaman'da Salı ve Çarşamba günleri örtülük kar bekleniyor. Tahmini örtü miktarı 10 - 15 cm arası." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Soğuk havaların etkili olduğu şu günlerde vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken cevap uzmanlardan geldi. 18 Aralık'tan sonra Türkiye'nin kuzeyinden yeni bir soğuk hava dalgası cereyan edeceğini söyleyen uzmanlar, kar yağışının da başlayacağını duyurdu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt, "18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak. Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz." dedi.

YAĞIŞ KAÇ GÜN SÜRECEK?

İklim uzmanı Bozyurt, "Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor." dedi.

Bozyurt, "18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

LA NİNA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Avrupa buz gibi bir Aralık ayı yaşayacak. Hem kar yağışları hem de dondurucu soğuklar etkili olacak. Aralık ayının Avrupa'da sert geçeceğini Ekim ayında söylemiştim. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı. Bu kış çok heyecan verici. Şu anda negatif endeksten dolayı Avrupa soğuk ve kar yağışlarından etkilense de endeksler nötre çıkacak. Bu kaçınılmaz. İşte o zaman çetin kış koşulları Ülkemizde etkili olmaya başlayacak. Kış tahminim aynen devam ediyor. 22 Aralık itibariyle dünya batıdan doğuya döndüğü için atmosfer de batıdan doğuya döner. Stratosferik darbeden sonra atmosfer doğudan batıya aksi istikamette dönecek ve Sibirya soğukları batıya akacak... Avrupa, karlı çetin bir Aralık ayı yaşayacak. Geçmişe bakarsak Aralık 1997 böyleydi. O sene El - Nino vardı. Bu sene ise La - Nina var. Dolayısıyla meteoroloji tek bir endeksle yorumlanamayacak kadar komplex bir bilim dalıdır. Seyahat edecek Vatandaşlarımız tedbirli olmalı." ifadelerini kullandı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

18 ARALIK PAZAR

19 ARALIK PAZARTESİ

20 ARALIK SALI

21 ARALIK ÇARŞAMBA

22 ARALIK PERŞEMBE

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik dışında kalan yerlerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri zamanla çok bulutlu, Çankırı'nın kuzey çevrelerinin gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra, iç kesimleri akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

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