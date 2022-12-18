Güneş kar topluyor sözüne hazırlanın ❄ İstanbul’a kar uyarısı geldi! Soğuk hava Trakya’dan giriş yapıyor | 20 derece birden düşecek | Meteoroloji uyardı

Geçtiğimiz günlerde yurdu etkisi altına alan soğuk va dün yerini güneşli bir güne bırakırken, bugünden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Trakya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava Marmara ve İstanbul'u etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 20 derece kadar düşeceği belirtirken vatandaşlara kalın giyinmeleri konusunda Meteoroloji uzmanlarından uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaşırken hafta sonu plan yapan vatandaşları uyardı. Yağışların cumartesi gününe kadar süreceği ancak pazar günü tekrar başlayacağı belirtildi. Yurdun büyük kısmında sağanak ve kar yağışının etkili olacağı haritada yer aldı. Meteoroloji uzmanları ise dünyanın birçok noktasında kış mevsiminin etkili olacağı ve Türkiye'yi de çetin bir kışın beklediğini belirtti.