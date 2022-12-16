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Fatih Bademci: Yaz hitleri için hazırlıklar başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Fatih Bademci: Yaz hitleri için hazırlıklar başladı

İmza attığı projelerle müzik listelerinde ve radyolarda en çok dinlenenler arasına adını yazdıran DJ Fatih Bademci yaz moduna girdi. Başarılı müzisyen yaz hitleri için şimdiden stüdyoya kapandı.

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