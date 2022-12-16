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Cafer Palamut: "Müzik ile ruhumu, spor ile bedenimi besliyorum"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Cafer Palamut: Müzik ile ruhumu, spor ile bedenimi besliyorum

Yaptığı parçalarla adından sıkça söz ettiren ünlü Cafer Palamut, kişisel hayatındaki motivasyonlarından bahsetti. Onu nelerin motive ettiğini ve neyde enerji bulduğunu paylaşan Cafer Palamut şunları söyledi: “Müzik ve spor ikilisi benim hayatım. Hayatımı ikiye bölmüş olsam yarı yarı bu ikiliye oran veririm. Kafamın sağlam olması müzik yapmamdaki en temel nokta. Dolayısıyla sağlam bir kafanın sağlam bir vücutta olduğunu biliyorum. Bundan dolayı yıllardır spor yapıyorum. Mesela son 10 yıldır boksla yakından ilgiliyim. Her vuruş adeta benim için bir ritim niteliğinde. Sanki boksta daha çok yer aldıkça müziklerim de iyileşiyor, daha da iyi oluyor. Tabii bu doğrudan ve dolaylı. Yani spor hem ruhumu hem vücudumu hem de müziğimi besliyor.” dedi.

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