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Moda tasarımcısı Cafer Andıç defile organizasyonlarından bahsetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Moda tasarımcısı Cafer Andıç defile organizasyonlarından bahsetti

Defileleri ve tasarımları ile dikkatleri üzerine çeken Cafer Andıç modanın kaderini değiştiren defileler hakkında konuştu. Defile nedir ve nasıl organize edilir sorularına açıklık getiren ünlü moda tasarımcısı konu ile ilgili deneyimlerini ve değerli bilgilerini paylaşarak defilenin amacını açıkladı.

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