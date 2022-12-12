12 Aralık 2022, Pazartesi
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12. AB İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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12. AB İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması

8 Aralık’ta başlayan 12. AB İnsan Hakları Film Günleri 18 Aralık’a dek sürecek.

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