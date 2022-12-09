09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Taraftar Kulüp Döner Tekirdağ’da ‘taraftar lezzetler kulüp tadında’ sloganı ile açıldı

Taraftar Kulüp Döner Tekirdağ’da ‘taraftar lezzetler kulüp tadında’ sloganı ile açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
ABONE OL
Taraftar Kulüp Döner Tekirdağ’da ‘taraftar lezzetler kulüp tadında’ sloganı ile açıldı

Taraftar Kulüp Döner’in Tekirdağ Saray’daki ilk restoran açılışı gerçekleşti. Tekirdağ’da ses getiren açılışa Saray Bir Önceki Dönem Belediye Başkanı Sayın Nazmi Çoban, ünlü fenomenler Trakyabaro Barış Ateş, Belma Karaköse, Sanatçı Rumelili Doğan, Fenomen davulcu Tarkan Kalaycıoğlu, DJ Furkan Mutaf, çok sayıda iş insanı ve vatandaş katıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA