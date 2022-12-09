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İş Kazası Davası nedir, nasıl açılır?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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İş Kazası Davası nedir, nasıl açılır?

İş yerinde çalışan işçinin yaptığı faaliyetten dolayı yaralanması ya da ölümü durumunda kendisine veya yakınlarına sorumlu olan işveren tarafından tazminat ödenmesi için açılan dava türü iş kazası davası olarak ifade edilir.

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