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İş İnsanı Murat Kocaardıç, Down Sendromlu çocuklarla bir araya geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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İş İnsanı Murat Kocaardıç, Down Sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Çocuklarımız İçin Derneği Kurucusu ve İş İnsanı Murat Kocaardıç, her çocuğa eşit şartlarda yaşama hakkı felsefesiyle çıktıkları yolda Down Sendromlu çocuklarla kahvaltıda buluştu.

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