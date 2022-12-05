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Instagram Türkiye Partneri Murat Can Ünverdi kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Instagram Türkiye Partneri Murat Can Ünverdi kimdir?

Instagram son dönemlerin hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal kullanıcılar tarafından en çok kullanılan ve etkileşim alan sosyal medya uygulamasıdır. İnternet doğru bir şekilde kullanıldığı zaman birçok kişinin hayatını değiştirmektedir. Bunu oldukça iyi bilen ünlü sanatçılar ve iş adamları profesyonel destekler alarak sosyal medya yönetimlerini profesyonelce gerçekleştirmektedir.

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