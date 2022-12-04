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Sıcaklıklar düştü! Bu gece kar başlıyor | Yoğun kar yağışı mı geliyor? Sibirya soğukları... Meteoroloji'den uyarı: Kar, sağanak ve fırtına | Bu hafta hava nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Sıcaklıklar düştü! Bu gece kar başlıyor | Yoğun kar yağışı mı geliyor? Sibirya soğukları... Meteoroloji’den uyarı: Kar, sağanak ve fırtına | Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durum raporunu yayınladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuklar etkili olmaya başlarken, bazı illerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar da düşmeye başladı. Bazı illerde kar yağışı etkisini gösterirken bazı bölgelerde sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası vatandaşları üşütecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere kar, sağana ve fırtına uyarısında bulundu.

UYARILAR

Yurdun Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.

4 ARALIK PAZAR

5 ARALIK PAZARTESİ

6 ARALIK SALI

7 ARALIK ÇARŞAMBA

8 ARALIK PERŞEMBE

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 7°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

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