İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi | Sıcaklıklar düştü Meteoroloji uyardı: Kar, fırtına ve sağanak alarmı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durum raporunu yayınladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuklar etkili olmaya başlarken, bazı illerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar da düşmeye başladı. Bazı illerde kar yağışı etkisini gösterirken bazı bölgelerde sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası vatandaşları üşütecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere kar, sağana ve fırtına uyarısında bulundu.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın nasıl geçeceğini anlattı. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunu da yanıtlayan Tek, a haber ekranlarında şu açıklamaları yaptı: "Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimale var.
Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.
Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
5 ARALIK PAZARTESİ
6 ARALIK SALI
7 ARALIK ÇARŞAMBA
8 ARALIK PERŞEMBE
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bursa'nın ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
EGE
Kuzey kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve sgece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
Isparta °C, 16°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 10°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 9°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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