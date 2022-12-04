05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi | Sıcaklıklar düştü Meteoroloji uyardı: Kar, fırtına ve sağanak alarmı!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi | Sıcaklıklar düştü Meteoroloji uyardı: Kar, fırtına ve sağanak alarmı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
ABONE OL
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi | Sıcaklıklar düştü Meteoroloji uyardı: Kar, fırtına ve sağanak alarmı!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durum raporunu yayınladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuklar etkili olmaya başlarken, bazı illerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar da düşmeye başladı. Bazı illerde kar yağışı etkisini gösterirken bazı bölgelerde sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası vatandaşları üşütecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere kar, sağana ve fırtına uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın nasıl geçeceğini anlattı. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunu da yanıtlayan Tek, a haber ekranlarında şu açıklamaları yaptı: "Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimale var.

Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.

Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.

5 ARALIK PAZARTESİ

6 ARALIK SALI

7 ARALIK ÇARŞAMBA

8 ARALIK PERŞEMBE

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bursa'nın ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı

EGE

Kuzey kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve sgece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

Isparta °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 10°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

Kar ne zaman yağacak? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA