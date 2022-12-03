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Serkan Oral’ın iç ve dış dizayndaki başarısı dikkat çekiyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Serkan Oral’ın iç ve dış dizayndaki başarısı dikkat çekiyor!

Almanya’da yaşayan genç iş adamı Serkan Oral, başarılı bir kariyer geçmişi yaşadıktan bir süre sonra iç ve dış dizayn sektörüne geçmişti. İş adamının daha önce birçok ünlü sanatçı ile çalışıyor olması ve çevresinin geniş olması, yaptığı işin kalitesi ile birleşince Oral’ın ismi hem Türkiye hem de Almanya’da fazlası ile anılır hale geldi.

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