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Sanatçı Ayşe Betil'in ilk kişisel sergisi 'Ellerimde İnsan Lekeleri' yoğun ilgi gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Sanatçı Ayşe Betil’in ilk kişisel sergisi ’Ellerimde İnsan Lekeleri’ yoğun ilgi gördü

11-17 Kasım tarihlerinde Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşen, çağdaş resim sanatçısı Ayşe Betil’in ilk kişisel sergisi “Ellerimde İnsan Lekeleri”, sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

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