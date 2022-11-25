Zonguldak'ta "yok artık" dedirten olay: Hurdaya dönen Fiat marka araçtan sağ çıktı

YAĞIŞ İLE GELEN KAZA

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Geriş kavşağı Albuzlar mevkiinde henüz sürücüsü bilinmeyen 06 AC 1050 plakalı Fiat marka aracı ile Çaycuma istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.