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Zonguldak'ta "yok artık" dedirten olay: Hurdaya dönen Fiat marka araçtan sağ çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Zonguldak’ta yok artık dedirten olay: Hurdaya dönen Fiat marka araçtan sağ çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Fiat marka araç taklalar atarak karşı şeride geçti. Araçta inşaat malzemeleri arasında sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı. İşte feci kazanın merkezinden korkunç görüntüler...

Zonguldak'taki feci kaza, Ankara-Bartın karayolu üzerimde meydana geldi.

YAĞIŞ İLE GELEN KAZA

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Geriş kavşağı Albuzlar mevkiinde henüz sürücüsü bilinmeyen 06 AC 1050 plakalı Fiat marka aracı ile Çaycuma istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Taklalar atan araç refüje çıkarak karşı şeride geçti.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTI

Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye ekipleri araçta bulunan inşaat malzemeleri arasına sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen araç nedeniyle aksayan ve bir süre kontrollü sağlanan trafik aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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