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Ünlü yazar ve iş insanı Muhammed Gömük imza gününü bekliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Ünlü yazar ve iş insanı Muhammed Gömük imza gününü bekliyor

İş insanı Muhammed Gömük geçtiğimiz  gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir çok alanda yaptığı işler ile adından söz ettiren Muhammed Gömük önümüzdeki günlerde düzenlenecek 39. Uluslararası İstanbul Kitap fuarında 10’uncu kitabını imzalayacak.Kitapların insanın en büyük bilgi ve fikir kaynağı olduğunu söyleyen Muhammed Gömük yeni kitabını yazmak için kolları  sıvadı. Öncesinde sürpriz bir projenin adımlarını attığını ve en kısa sürede paylaşmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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