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Konya'da kan donduran görüntüler! Zavallı köpeğe elindeki kürekle defalarca vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Konya’da kan donduran görüntüler! Zavallı köpeğe elindeki kürekle defalarca vurdu

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğe defalarca elindeki kürekle vuran kişinin görüntüsü büyük tepki çekti. Olayla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, görüntülere soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesi iddiasına ilişkin yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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