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Ayşegül Demirsoy: Mutluluk için motivasyon şart

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Ayşegül Demirsoy: Mutluluk için motivasyon şart

“Beden Benim Karar Benim” kitabıyla çok satanlar listelerine giren milli sporcu, eğitmen ve motivasyon koçu Ayşegül Demirsoy, “Hayattaki en büyük yatırım kişisel gelişimdir. Kişisel gelişim için de motivasyon şart” diyor.

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