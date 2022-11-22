Saplantılı savcı dehşeti! meslektaşının evini bastı: Kur’an’a seni sevmiyorum diye el bas

HAKKINI HELAL ET DEDİ VE GİTTİ

İfadesinde A.K.'nin gözünün döndüğünü söyleyen Ş.A., "Sol kolumu çok fazla bir şekilde bastırarak sıkıyordu. Gücümün yetemeyeceğini anladım, kolumu çekiştirsem de kurtulamıyordum. Öpmeye çalıştı ben itekledim. 'İstemiyorum bırak' diye bağırdım ve üstümden itekleyerek ayağa kalkmaya çalıştım fakat kendisi hemen kolumdan yakaladı ve 'nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?' dedi.



Ben de 'ne diyorsun ya ne oynaması ne konuşması yalvarırım git" dedim. O da bana 'inanmıyorum sana' dedi. 'Vallahi oynamadım, dediklerini bile anlamıyorum' dedim. 'Hayır, evli olmasam benimle olurdun biliyorum' dedi. Ben tekrar 'hayır olmazdım' dedim. Bunun üzerine yanımızdaki kitaplıkta bulunan Kuran'ı aldı ve 'Kuran'a el basarak söyleyeceksin' dedi. Bana 'Ben evli olmasam da benimle olmayacağına yemin et' dedi.