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İstiklal Caddesi'nde çekilip TikTok'ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı! CHP'li Gürsel Tekin'den provokasyon! Emniyet tüm detayları açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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İstiklal Caddesi’nde çekilip TikTok’ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı! CHP’li Gürsel Tekin’den provokasyon! Emniyet tüm detayları açıkladı

Gün boyu TikTok ve Twitter'da paylaşılan ve 3 Arap tarafından İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin gerçeği Emniyet Müdürlüğü açıkladı. @ayman.otman hesabından yapılan paylaşımı inceleyen Siber Suçlarla Mücadale Daire Başkanlığı videoda yer alan şahısların İsrailli olduğunu ve bu şahıslardan ikisinin 08 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiye'den ayrıldığını paylaştı. Ayrıca videoda yer alan konuşmanın çevirisinin yapıldığı belirtilirken şahısların videoda İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayını anlatmak istediği açıklandı. Videoda “İstanbul’da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Gerçeği bilmeden olaya ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan CHP'li Gürsel Tekin ve Candaş Tolga Işık gibi isimler şahısları hedef alarak hakaretler savurdu.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası çekildiği iddia edilen ve TikTok'ta paylaşılan görüntü büyük tepki toplayan görüntülere ilişkin gerçek farklı çıktı.

BOMBALI PAKET DİYE GÜNDEM OLDU

Gün boyu sosyal medyada İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaptığı iddiası konuşuldu. @ayman.otman hesabından yapılan paylaşıma ilişkin gün boyu tepki paylaşımları geldi.

GERÇEĞİ EMNİYET AÇIKLADI: ŞAHISLAR TÜRKİYE'DEN 8 VE 10 KASIM TARİHİNDE AYRILDI

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada paylaşımın 06 Kasım 2022 tarihinde yapıldığı ve videoda yer alan 3 kişiden ikisinin 8 ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiye'den ayrıldığı belirtildi.

İSTANBUL'DA YAŞANAN HIRSIZLIKLARDAN DERT YANDILAR

İsrailli olan 3 kişiden birisi ise halen İstanbul'da bir otelde konaklarken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şahısların videoda İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayından rahatsızlığa gönderme yaptığı ve videoda "İstanbul'da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…" ifadelerinin kullanıldığı açıklandı.

ALGI OPERASYONUNA DAHİL OLDULAR

Gün boyu sosyal medya hesaplarında görüntülerin İstiklal'deki bombalı saldırı sonrası çekildiği üzerinden çok sayıda provokatif paylaşımlar yapılırken bu isimlere CHP'li isimler de dahil oldu.

CHP TEKİN HEDEF GÖSTERDİ

Olayın gerçek yüzünü bilmeden görüntüleri paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "Şahsın TikTok hesabı burada. Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, gelmiş İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası yapıyor. Bunlara izin verenler de bunlar kadar sorumludur." ifadelerini kullandı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK KÜFÜRLER SAVURDU

Candaş Tolga Işık ise şahıslara hedef alarak küfürler savurdu. Işık videonun İstiklal'deki patlama sonrası çekildiğini sanarak şahısların sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti.

TikTok’ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı! TİKTOK'TA PAYLAŞILAN VİDEODA GERÇEK FARKLI ÇIKTI!

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