İstiklal Caddesi’nde çekilip TikTok’ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı! CHP’li Gürsel Tekin’den hedef gösterdi Candaş Tolga Işık küfürler savurdu

İSTANBUL'DA YAŞANAN HIRSIZLIKLARDAN DERT YANDILAR

İsrailli olan 3 kişiden birisi ise halen İstanbul'da bir otelde konaklarken, Şahısların videoda İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayından rahatsızlığa gönderme yaptığı ve videoda "İstanbul'da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…" ifadelerinin kullanıldığı açıklandı.