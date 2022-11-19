Tokat’taki özel hastanede büyük skandal! Felçli hastanın yüzünü çarşafla kapatıp boğazını sıktılar! İşte şiddet anları... Soruşturma başlatıldı

Tokatta faaliyet halinde olan özel bir hastanede büyük bir skandala imza atıldı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı.

O ANLAR KAMERADA

Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı.