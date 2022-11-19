Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü hediye ne alınır?
Kasım ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci," Öğretmenler Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Bu özel gün için öğrenciler, öğretmenine olan sevgisini, saygısını yansıtmak isteyen en güzel hediyeyi vermek istiyor. Peki, "Öğretmen Günü ne zaman? Öğretmenler Günü'nde öğretmene ne alınır? İşte, ayrıntılar...
Öğretmenler günü hediyesi ne alınabilir? 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kaldı. Heyecanla beklenen bu özel günde öğrenci ve veliler Öğretmenler Günü için hediye önerilerini araştırmaya başladı. Alınacak hediyeler erkek ve kadın öğretmenlere göre değişiklik gösteriyor. Kutsal mesleklerden biri olan öğretmenlik, her 24 Kasım tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 24 Kasım'da öğretmenlere ne alınır? İşte, hediye önerileri...
1981 yılından beri yurt genelinde kutlanan bu önemli günde hediye arayışına giren öğrenciler öğretmenlerine hediye vermek istiyor. Kadın öğretmenlere en ideal hediyelerden bir olan çiçek alınabilir. Ayrıca; takı, çanta, not defteri, cüzdan gibi hediyeler tercih edilebilir.
Erkek öğretmenlere ise erkeklerin sıklıkla kullandığı isim yazılı cüzdan, kıravat, kupa, kalem, kredi kartlık, termos, not defteri gibi kişiselleştirilmiş ürünler alınabilir. 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel hazırlanmış hediyeler, isim yazılarak kişiselleştirilmiş ürün haline getirilebilir.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
-İsim Yazılı Saat
-İsim Yazılı Kutulu Kalem Seti
-Kişiye Özel İsim yazılı Çelik Termos
-Kişiye Özel Fotoğraf Baskılı 3 Boyutlu Led Lamba
-Öğretmenler Günü Temalı Tasarımlı Tişört
-Kredi Kartlık veya Cüzdan
-İsim Yazılı Hatıra- Not Defteri
-İsim Yazılı Bardak veya Kupa
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihi, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler günü ülkemizde 1981 yılından itibaren kutlanmaya başlamıştır.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.
26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.
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