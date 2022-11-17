17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maden sularının geleceği Kızılay’ın düzenlediği kongrede tartışıldı

Maden sularının geleceği Kızılay’ın düzenlediği kongrede tartışıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
Maden sularının geleceği Kızılay’ın düzenlediği kongrede tartışıldı

Kızılay İçecek tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi İstanbul’da başladı. “Bir Ömür Maden Suyu” temasıyla düzenlenen kongrede maden suyu sektörünün bugünü ve geleceği masaya yatırılıyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, maden suyunun insanların bedensel ve ruhsal sağlığı açısından önemine değinirken, “Bu büyük nimetten yeterince istifade edebiliyor muyuz? Bugün Avrupa’ya baktığımızda kişi başı yıllık 100-150 litre mineralli su tüketildiğini görüyoruz. Ama ülkemizde 10-15 litreler seviyesinde olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA