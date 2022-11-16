Sezai Karakoç hayatı | Sezai Karakoç kimdir, ne zaman vefat etti? En güzel Sezai Karakoç ŞİİRLERİ ve SÖZLERİ... En önemli eserleri

Sezai Karakoç hayatı vefatının yıl dönümünde sıklıkla araştırılan konular arasında yerini aldı.Türk edebiyatının kıymetli ve önemli yazarları arasına adını yazdıran Sezai Karakoç kimdir? Diriliş Neslinin Amentüsü, İslamın Dirilişi, Gün Doğmadan gibi pek çok kitabı edebiyatımızla buluşturan Sezai Karakoç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Sezai Karakoç kimdir, ne zaman vefat etti? Sezai Karakoç kitapları neler? İşte Sezai Karakoç'tan alıntılar...

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Sezai Karakoç 1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Türk şair, yazar ve siyasetçidir. Pek çok eseri ve şiiri bulunan usta yazar 16 Kasım 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.