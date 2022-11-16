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Kızılay 2. Bilimsel Maden Suyu kongresini düzenliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Kızılay 2. Bilimsel Maden Suyu kongresini düzenliyor

Kızılay Doğal Maden Suları tarafından ikincisi düzenlenecek Uluslararası Maden Suyu Kongresi 17-18 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. “Bir Ömür Maden Suyu” temasıyla öne çıkan Kongre’de sektörün uzman isimleri ile maden suyu paydaşları bir araya gelirken maden suyunun geleceği ve insan sağlığına etkileri bilimsel verilerle masaya yatırılacak.

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