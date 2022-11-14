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Yakup Yıldır: Kışa özel saç bakımı tüyoları

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Yakup Yıldır: Kışa özel saç bakımı tüyoları

Kış mevsimine girerken iyiden iyiye soğuyan havalara bağlı saç problemleri de artıyor. Peki saç sağlığını korumak için neler yapılmalı? Kuaför Yakup Yıldır anlattı.

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