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ACY Şirketler Grubu otel yatırımına Adela Otel’i ekledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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ACY Şirketler Grubu otel yatırımına Adela Otel’i ekledi

ACY Şirketler Grubu, Adana ve Denizli’den sonra İstanbul’un en köklü otellerinden biri Adela Otel’i satın aldı.

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